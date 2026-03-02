Energia, consorzio guidato da GIP (BlackRock) e EQT acquista statunitense AES per oltre 10 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Un consorzio guidato da Global Infrastructure Partners (GIP), di proprietà del Gruppo BlackRock
, e il fondo EQT Infrastructure VI (EQT
) hanno annunciato lunedì di aver stipulato un accordo definitivo
per l'acquisizione
della società elettrica statunitense AES
per 15,00 dollari ad azione in contanti
, per un equity value
totale di 10,7 miliardi di dollari
e un enterprise value
di circa 33,4 miliardi di dollari
, inclusa l'assunzione del debito esistente.
L'operazione rappresenta un premio del 40,3%
rispetto al prezzo medio ponderato per il volume a 30 giorni antecedente l'8 luglio 2025, l'ultimo giorno intero di negoziazione prima della prima notizia di una potenziale acquisizione da parte dei media.
Le azioni di AES stanno lasciando sul terreno oltre il 16% nel pre-market di Wall Street
, dopo avere chiuso in rialzo di oltre il 6% nella seduta di venerdì scorso.
Con il supporto del Consorzio, AES avrà un migliore accesso al capitale
per investire in asset infrastrutturali energetici critici, fornire soluzioni energetiche affidabili ai propri clienti e creare valore a lungo termine per tutti gli stakeholder, inclusi i dipendenti e le comunità locali.AES Indiana
e AES Ohio
rimarranno società di servizi regolamentate gestite e gestite a livello locale, con un impegno e investimenti costanti da parte della comunità.
Si prevede che la transazione si concluda
tra la fine del 2026
e l'inizio del 2027
.