MGX, Abu Dhabi scommette forte sull'AI con piano da 10 miliardi di dollari all'anno

(Teleborsa) -, società di investimento statale degliper le tecnologie di intelligenza artificiale istituita dal governo di Abu Dhabi nel 2024, sta diventando uno fra i principali finanziatori mondiali di questa tecnologia.Il fondo emiratino ha l'ambizioso piano diin aziende selezionate nei prossimi anni, con un obiettivo di. Lo ha dichiarato in un'intervista il suo responsabile degli investimenti in intelligenza artificiale,Quandoha annunciato i partecipanti al suo ultimo round di finanziamento questo mese, MGX si è unita come co-investitore principale. Oltre ad Anthropic, la società ha acquisito partecipazioni inin un'insolita tripletta di investimenti che le ha permesso di acquisire visibilità su tre delle società più seguite in vista di potenziali quotazioni in borsa. Il fondo ha aderito ad altri accordi di alto profilo, ad esempio, l'anno scorso si è unito anell'acquisizione di, e ha collaborato conin un accordo per un produttore di chip e ha contribuito a creare unper finanziare l'infrastruttura di intelligenza artificiale.