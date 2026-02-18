Milano 14:23
MGX, Abu Dhabi scommette forte sull'AI con piano da 10 miliardi di dollari all'anno

Finanza
(Teleborsa) - MGX, società di investimento statale degli Emirati Arabi Uniti per le tecnologie di intelligenza artificiale istituita dal governo di Abu Dhabi nel 2024, sta diventando uno fra i principali finanziatori mondiali di questa tecnologia.

Il fondo emiratino ha l'ambizioso piano di investire fino a 10 miliardi di dollari all'anno in aziende selezionate nei prossimi anni, con un obiettivo di oltre 100 miliardi di dollari di asset in gestione. Lo ha dichiarato in un'intervista il suo responsabile degli investimenti in intelligenza artificiale, Ali Osman.

Quando Anthropic ha annunciato i partecipanti al suo ultimo round di finanziamento questo mese, MGX si è unita come co-investitore principale. Oltre ad Anthropic, la società ha acquisito partecipazioni in OpenAI e xAI in un'insolita tripletta di investimenti che le ha permesso di acquisire visibilità su tre delle società più seguite in vista di potenziali quotazioni in borsa. Il fondo ha aderito ad altri accordi di alto profilo, ad esempio, l'anno scorso si è unito a BlackRock nell'acquisizione di Aligned Data Centers per 40 miliardi di dollari, e ha collaborato con Silver Lake Management in un accordo per un produttore di chip e ha contribuito a creare un consorzio che mira a raccogliere 30 miliardi di dollari per finanziare l'infrastruttura di intelligenza artificiale.
