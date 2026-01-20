Francoforte: calo per Allianz

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia assicurativa
, che passa di mano con un calo dell'1,87%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Allianz
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,05%, rispetto a -3,4% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Lo scenario di breve periodo dell'assicuratore tedesco
evidenzia un declino dei corsi verso area 370,2 Euro con prima area di resistenza vista a 376,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 368,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)