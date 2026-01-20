Milano 13:08
44.552 -1,43%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:08
10.086 -1,07%
Francoforte 13:08
24.570 -1,56%

Francoforte: calo per Allianz

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Allianz
(Teleborsa) - Sottotono la compagnia assicurativa, che passa di mano con un calo dell'1,87%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Allianz mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,05%, rispetto a -3,4% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Lo scenario di breve periodo dell'assicuratore tedesco evidenzia un declino dei corsi verso area 370,2 Euro con prima area di resistenza vista a 376,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 368,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```