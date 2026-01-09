Milano 13:36
45.687 +0,03%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:36
10.098 +0,53%
Francoforte 13:36
25.245 +0,47%

Francoforte: in calo Allianz

Migliori e peggiori
Francoforte: in calo Allianz
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia assicurativa, che presenta una flessione del 2,05%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Allianz rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 387,6 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 379,1. L'equilibrata forza rialzista dell'assicuratore tedesco è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 396,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```