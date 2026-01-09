Milano 13:38
45.682 +0,02%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:38
10.098 +0,53%
Francoforte 13:38
25.232 +0,42%

Francoforte: si concentrano le vendite su Allianz

Seduta in ribasso per la compagnia assicurativa, che mostra un decremento del 2,05%.
