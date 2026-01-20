Londra: calo per Halma

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro
, con una flessione del 2,06%.
L'andamento di Halma
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 35,5 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 35,08. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 34,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)