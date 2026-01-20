Milano 13:12
Londra: calo per Halma

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, con una flessione del 2,06%.

L'andamento di Halma nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 35,5 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 35,08. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 34,93.

