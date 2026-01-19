Milano 17:35
Londra: rosso per Halma

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, con una flessione del 2,11%.

Lo scenario su base settimanale di Halma rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Halma è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 36,77 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 35,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 37,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
