Londra: rosso per Halma

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro
, con una flessione del 2,11%.
Lo scenario su base settimanale di Halma
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Halma
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 36,77 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 35,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 37,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)