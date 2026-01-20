Milano 13:13
44.550 -1,43%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:13
10.090 -1,03%
Francoforte 13:13
24.573 -1,55%

Londra: rosso per Legal & General Group

Migliori e peggiori
Londra: rosso per Legal & General Group
(Teleborsa) - Sottotono la società specializzata nella gestione del risparmio, che passa di mano con un calo del 2,24%.

Il movimento di Legal & General Group, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


L'esame di breve periodo di Legal & General Group classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,64 sterline e primo supporto individuato a 2,604. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,677.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```