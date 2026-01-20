Londra: rosso per Legal & General Group

(Teleborsa) - Sottotono la società specializzata nella gestione del risparmio
, che passa di mano con un calo del 2,24%.
Il movimento di Legal & General Group
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
L'esame di breve periodo di Legal & General Group
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,64 sterline e primo supporto individuato a 2,604. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,677.
