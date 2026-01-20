Londra: rosso per Legal & General Group

società specializzata nella gestione del risparmio

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 2,24%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,64 sterline e primo supporto individuato a 2,604. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,677.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)