Milano 14:59
45.672 +0,66%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:59
9.976 +0,25%
Francoforte 14:59
24.713 +0,71%

Londra: rosso per Admiral Group

Migliori e peggiori
Londra: rosso per Admiral Group
(Teleborsa) - Rosso per la società assicurativa, che sta segnando un calo del 2,35%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Admiral Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le implicazioni di medio periodo di Admiral Group confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 31,45 sterline con primo supporto visto a 30,39. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 30,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```