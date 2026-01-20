Milano 13:14
Madrid: andamento negativo per Meliá Hotels International

Migliori e peggiori, Turismo
Madrid: andamento negativo per Meliá Hotels International
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, che presenta una flessione del 2,35% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Meliá Hotels International è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Meliá Hotels International suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,422 Euro con tetto rappresentato dall'area 7,562. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,358.

