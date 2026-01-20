Madrid: andamento negativo per Meliá Hotels International

proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,35% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,422 Euro con tetto rappresentato dall'area 7,562. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,358.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)