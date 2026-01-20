Madrid: andamento negativo per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo
, che presenta una flessione del 2,35% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Meliá Hotels International
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Meliá Hotels International
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 7,422 Euro con tetto rappresentato dall'area 7,562. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,358.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)