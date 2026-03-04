New York: performance negativa per Constellation Brands

(Teleborsa) - Ribasso per il distributore di birra, vino e alcolici
, che presenta una flessione del 3,34%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Constellation Brands
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Constellation Brands
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 148,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 155,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 146,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)