Milano 17:35
45.337 +1,95%
Nasdaq 20:09
25.170 +1,82%
Dow Jones 20:09
48.786 +0,59%
Londra 17:35
10.568 +0,80%
Francoforte 17:35
24.205 +1,74%

New York: performance negativa per Constellation Brands

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il distributore di birra, vino e alcolici, che presenta una flessione del 3,34%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Constellation Brands, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Constellation Brands mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 148,6 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 155,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 146,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
