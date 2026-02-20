Milano
16:39
46.413
+1,35%
Nasdaq
16:39
24.950
+0,62%
Dow Jones
16:39
49.514
+0,24%
Londra
16:39
10.697
+0,66%
Francoforte
16:39
25.210
+0,66%
Venerdì 20 Febbraio 2026, ore 16.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: brusca correzione per Dow
New York: brusca correzione per Dow
Migliori e peggiori
,
In breve
20 febbraio 2026 - 16.10
Si muove in perdita l'
azienda che produce plastiche elaborate e di base
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,49% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: brusca correzione per ServiceNow
New York: brusca correzione per Newmont
New York: prevalgono le vendite su Dow
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 26/01/2026
Titoli e Indici
DOW
-4,59%
Altre notizie
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'11/02/2026
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 10/02/2026
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 2/02/2026
Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in progresso dello 0,25%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,17%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,11%
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto