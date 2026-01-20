New York: Hewlett Packard Enterprise si muove verso il basso

(Teleborsa) - A picco la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende
, che presenta un pessimo -4,5%.
L'andamento di Hewlett Packard Enterprise
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico di Hewlett Packard Enterprise
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 20 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 21,03. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 19,52.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)