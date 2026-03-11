Milano 17:35
New York: scatto rialzista per Coterra Energy

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, che mostra una salita bruciante del 3,94% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Coterra Energy più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Coterra Energy. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 31,74 USD. Primo supporto visto a 30,69. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 29,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
