New York: scatto rialzista per Coterra Energy

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale
, che mostra una salita bruciante del 3,94% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Coterra Energy
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Coterra Energy
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 31,74 USD. Primo supporto visto a 30,69. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 29,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)