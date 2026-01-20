Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 20:00
25.076 -1,78%
Dow Jones 20:00
48.540 -1,66%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

New York: scambi in positivo per Western Digital

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che si occupa di archiviazione dei dati, con una variazione percentuale del 3,06%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Western Digital rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 232,1 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 222,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 242.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
