Milano 13:22
44.503 -1,53%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:22
10.082 -1,11%
Francoforte 13:22
24.554 -1,62%

Piazza Affari: movimento negativo per Rai Way

(Teleborsa) - Rosso per la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, che sta segnando un calo del 2,30%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rai Way evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rai Way rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Rai Way è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,61 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,49. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
