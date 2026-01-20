Piazza Affari: movimento negativo per Rai Way

(Teleborsa) - Rosso per la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI
, che sta segnando un calo del 2,30%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rai Way
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rai Way
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Rai Way
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,61 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,49. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)