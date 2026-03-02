Milano 17:35
46.280 -1,97%
Nasdaq 17:36
24.876 -0,34%
Dow Jones 17:36
48.729 -0,51%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:35
24.638 -2,56%

Piazza Affari: movimento negativo per Unipol

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Unipol
Si muove verso il basso il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, con una flessione del 3,36%.
Condividi
```