Milano 14:13
45.692 -1,44%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 14:13
10.621 -0,61%
Francoforte 14:13
25.046 -0,92%

Piazza Affari: movimento negativo per Interpump

Ribasso composto e controllato per il costruttore di pompe ad alta pressione, che presenta una flessione del 3,11% sui valori precedenti.
