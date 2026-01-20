PLATINUM del 19/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio
Grande giornata per il metallo bianco-argenteo, che mette a segno un rialzo del 2,28%.
Lo status tecnico del platino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2.412,5, mentre il primo supporto è stimato a 2.335. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.490.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)