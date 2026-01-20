Milano 13:24
44.500 -1,54%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:24
10.082 -1,11%
Francoforte 13:24
24.551 -1,64%

PLATINUM del 19/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio

Grande giornata per il metallo bianco-argenteo, che mette a segno un rialzo del 2,28%.

Lo status tecnico del platino è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2.412,5, mentre il primo supporto è stimato a 2.335. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.490.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
