Rottamazione quinquies ai nastri di partenza: cosa sapere

(Teleborsa) - Dovrebbe prendere il via a breve la procedura di presentazione delle domande per aderire alla., la cuidovrebbe essere attivata dall'Agenzia delle bntrate Riscossione. La procedura di definizione agevolata dei debito con il fisco e con altri enti previdenziali, prevista dalla Legge di Bilancio 2026, non è per tutti e presenta. Non si tratta quindi di una sanatoria generalizzata ed haSecondo quando riferito dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, possono partecipare alla definizione agevolata, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio, coloro che hanno omesso il versamento di(esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento)Possono partecipare anche, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”. Sono invecei debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi inper i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.Per leed idovrà esseredell'ente locale ad aderire alla Rottamazione, mentre sembrerebbero ricomprese le sanzioni elevate da enti statali come Polizia Stradale o Carabinieri.I contribuenti ammessi alla Rottamazione potranno, oppure in un massimo dicon l'applicazione diannuo a decorrere dLesono le seguenti: a prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.Lae i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso didell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026). Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla rottamazione interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.Entro il, l'Agenzia delle Entrate dovrà rendere operativo ile le istruzioni per aderire alla Rottamazione "quinquies". I contribuenti potranno presentare la, con le modalità definite dall'Agenzia. Ilsarà laed il contribuente dovrà decidere se pagare in unicaa soluzione o a rate. Nel secondo caso le scadenze annuali saranno quelle determinate dall'Agenzia a cadenza bimestrale.