Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 19:57
24.793 +0,24%
Dow Jones 19:57
49.673 +0,35%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

Wall Street cauta. Occhi sulla Federal Reserve

Commento, Finanza
Wall Street cauta. Occhi sulla Federal Reserve
(Teleborsa) - Wall Street continua prudente confermando l'impostazione cauta dell'avvio con i timori degli analisti legati agli eccessivi investimenti sull'intelligenza artificiale. Nel frattempo, gli operatori continuano a interrogarsi sulle prossime mosse della Federal Reserve, dopo il dato sull’inflazione di venerdì scorso che ha alimentato le speranze di maggiori tagli dei tassi di interesse. Domani sera, sono attesi i verbali della riunione Fed di gennaio.
Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche e gli occhi sono rivolti al secondo round di colloqui sul nucleare tra Iran e Stati Uniti a Ginevra.

Sul fronte macroeconomico l'indice Empire State Manufacturing è diminuito a sorpresa a febbraio, seppur confermandosi in territorio positivo per il secondo mese consecutivo. La National Association of Home Builders (NAHB) ha comunicato che l'indice di fiducia dei costruttori di abitazioni è sceso inaspettatamente a febbraio.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones riporta una variazione pari a -0,06%; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500 (New York), che si posiziona a 6.829 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,41%); consolida i livelli della vigilia l'S&P 100 (-0,04%).

Finanziario (+0,96%) e beni industriali (+0,52%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo per l'ufficio (-1,76%), energia (-1,65%) e materiali (-1,11%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Apple (+2,65%), American Express (+2,07%), Visa (+1,66%) e Travelers Company (+1,47%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Salesforce, che ottiene -3,10%.

Spicca la prestazione negativa di Home Depot, che scende del 2,34%.

3M scende dell'1,83%.

Calo deciso per IBM, che segna un -1,64%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Alnylam Pharmaceuticals (+5,59%), Coca-Cola Europacific Partners (+4,46%), AirBnb (+4,25%) e Warner Bros Discovery (+3,55%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Intuit, che ottiene -5,77%.

Vendite a piene mani su CrowdStrike Holdings, che soffre un decremento del 5,25%.

Pessima performance per Fortinet, che registra un ribasso del 4,87%.

Sessione nera per Cadence Design Systems, che lascia sul tappeto una perdita del 4,82%.
Condividi
```