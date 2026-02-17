Wall Street cauta. Occhi sulla Federal Reserve

(Teleborsa) - Wall Street continua prudente confermando l'impostazione cauta dell'avvio con i timori degli analisti legati agli eccessivi investimenti sull'intelligenza artificiale
. Nel frattempo, gli operatori continuano a interrogarsi sulle prossime mosse della Federal Reserve
, dopo il dato sull’inflazione di venerdì scorso che ha alimentato le speranze di maggiori tagli dei tassi di interesse. Domani sera, sono attesi i verbali della riunione Fed di gennaio.
Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche
e gli occhi sono rivolti al secondo round di colloqui sul nucleare tra Iran e Stati Uniti a Ginevra.
Sul fronte macroeconomico l'indice Empire State Manufacturing
è diminuito a sorpresa a febbraio, seppur confermandosi in territorio positivo per il secondo mese consecutivo. La National Association of Home Builders
(NAHB) ha comunicato che l'indice di fiducia dei costruttori
di abitazioni è sceso inaspettatamente a febbraio.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
riporta una variazione pari a -0,06%; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500
(New York
), che si posiziona a 6.829 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente negativo il Nasdaq 100
(-0,41%); consolida i livelli della vigilia l'S&P 100
(-0,04%). Finanziario
(+0,96%) e beni industriali
(+0,52%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo per l'ufficio
(-1,76%), energia
(-1,65%) e materiali
(-1,11%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Apple
(+2,65%), American Express
(+2,07%), Visa
(+1,66%) e Travelers Company
(+1,47%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Salesforce
, che ottiene -3,10%.
Spicca la prestazione negativa di Home Depot
, che scende del 2,34%. 3M
scende dell'1,83%.
Calo deciso per IBM
, che segna un -1,64%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Alnylam Pharmaceuticals
(+5,59%), Coca-Cola Europacific Partners
(+4,46%), AirBnb
(+4,25%) e Warner Bros Discovery
(+3,55%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Intuit
, che ottiene -5,77%.
Vendite a piene mani su CrowdStrike Holdings
, che soffre un decremento del 5,25%.
Pessima performance per Fortinet
, che registra un ribasso del 4,87%.
Sessione nera per Cadence Design Systems
, che lascia sul tappeto una perdita del 4,82%.