Milano 20-gen
44.713 0,00%
Nasdaq 20-gen
24.988 -2,12%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 20-gen
10.127 0,00%
Francoforte 20-gen
24.703 0,00%

Borsa: Tokyo in flessione dello 0,56% alle 03:50

Il Nikkei 225 tratta a 52.693,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo in flessione dello 0,56% alle 03:50
Tokyo riporta un contenuto ribasso dello 0,56% alle 03:50 e continua le contrattazioni a 52.693,43 punti.
Condividi
```