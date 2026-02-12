Francoforte: andamento rialzista per TUI

TUI

TUI

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8,327 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8,583. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8,213.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)