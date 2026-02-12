Francoforte: andamento rialzista per TUI

(Teleborsa) - Rialzo marcato per TUI
, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di TUI
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di TUI
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8,327 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8,583. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8,213.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)