Milano 13:35
46.675 +0,35%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 13:35
10.482 +0,10%
Francoforte 13:35
25.191 +1,35%

Francoforte: andamento rialzista per TUI

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per TUI, che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di TUI rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di TUI segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8,327 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8,583. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8,213.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
