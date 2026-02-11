Francoforte: calo per TUI

(Teleborsa) - Sottotono TUI
, che passa di mano con un calo del 3,21%.
La tendenza ad una settimana di TUI
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per TUI
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 8,412 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 8,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 8,316.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)