Francoforte: scambi in positivo per TUI

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per TUI, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,93%.

L'andamento di TUI nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di TUI mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8,459 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,645. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,355.

