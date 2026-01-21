Francoforte: rosso per Cts Eventim

(Teleborsa) - Rosso per Cts Eventim
, che sta segnando un calo del 2,01%.
La tendenza ad una settimana di Cts Eventim
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Cts Eventim
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 69,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 71,55. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 69,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)