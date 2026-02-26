Milano
10:21
47.185
+0,03%
Nasdaq
25-feb
25.329
0,00%
Dow Jones
25-feb
49.482
+0,63%
Londra
10:21
10.818
+0,11%
Francoforte
10:21
25.134
-0,17%
Giovedì 26 Febbraio 2026, ore 10.38
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Gerresheimer scambia in rosso a Francoforte
Gerresheimer scambia in rosso a Francoforte
Migliori e peggiori
,
In breve
26 febbraio 2026 - 09.50
Retrocede molto la
società di packaging
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 13,67%.
Condividi
Leggi anche
Gerresheimer in discesa a Francoforte
Francoforte: si concentrano le vendite su Gerresheimer
Francoforte: scambi in positivo per Gerresheimer
Francoforte: allunga il passo Gerresheimer
Titoli e Indici
Gerresheimer
-13,40%
Altre notizie
Francoforte: andamento rialzista per Gerresheimer
Francoforte: giornata negativa in Borsa per Gerresheimer
Francoforte: positiva la giornata per Gerresheimer
Francoforte: andamento sostenuto per Gerresheimer
Francoforte: profondo rosso per Gerresheimer
Francoforte: spinge in avanti Gerresheimer
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto