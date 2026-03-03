Milano 10:45
44.536 -3,77%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:45
10.509 -2,52%
Francoforte 10:45
23.818 -3,33%

Kion scambia in rosso a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Kion scambia in rosso a Francoforte
Ribasso per Kion, che passa di mano in perdita del 4,82%.
Condividi
```