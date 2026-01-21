Milano 10:49
Finanza
PALLADIUM del 20/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio

Prepotente rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,09% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.909,8, mentre il primo supporto è stimato a 1.815,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.003,8.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
