PALLADIUM del 20/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio
Prepotente rialzo per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,09% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.909,8, mentre il primo supporto è stimato a 1.815,8. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2.003,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)