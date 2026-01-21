PLATINUM del 20/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio
Vigoroso rialzo per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,28%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2.500,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2.369,2. L'equilibrata forza rialzista del platino è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2.631,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)