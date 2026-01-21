Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 19:55
25.135 +0,59%
Dow Jones 19:55
48.810 +0,66%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

Energia, Finanza
Saras assolta da Tribunale su perdita di paraffine nello stabilimento di Sarroch
(Teleborsa) - Saras ha comunicato che, nell'ambito del procedimento penale sorto a seguito di una perdita di un'esigua quantità di paraffine da una
linea del "Pontile Impianti Nord" dello stabilimento di Sarroch gestito dalla controllata Sarlux, avvenuta nella notte tra il 27
e il 28 dicembre 2019, il Tribunale di Cagliari ha pronunciato sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste.

Sarlux, si legge in una nota, aveva dato immediata comunicazione dell'evento alla Capitaneria di Porto e, nei giorni immediatamente successivi, aveva bonificato completamente l'area interessata.
