Saras assolta da Tribunale su perdita di paraffine nello stabilimento di Sarroch

(Teleborsa) - Saras
ha comunicato che, nell'ambito del procedimento penale sorto a seguito di una perdita di un'esigua quantità di paraffine
da una
linea del "Pontile Impianti Nord" dello stabilimento di Sarroch gestito dalla controllata Sarlux, avvenuta nella notte tra il 27
e il 28 dicembre 2019, il Tribunale di Cagliari ha pronunciato sentenza di assoluzione
, perché il fatto non sussiste.
Sarlux, si legge in una nota, aveva dato immediata comunicazione dell'evento alla Capitaneria di Porto e, nei giorni immediatamente successivi, aveva bonificato completamente l'area interessata
.