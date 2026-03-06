OPS Italia, Borsa Italiana: niente ordini senza limite di prezzo dal 9 marzo

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che da lunedì 9 marzo 2026 e fino a successivo provvedimento
sulle azioni ordinarie OPS ITALIA non
sarà consentita l'immissione
di ordini senza limite di prezzo
.
OPS Italia (già EEMS Italia), società quotata su Euronext Milan che opera nei servizi per l'energia e la telefonia, ha chiuso la seduta odierna a quota 0,07 euro per azione (-15,25%).
In settimana la società ha deliberato di proporre davanti al Tribunale di Milano domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza
con riserva di deposito della documentazione ai sensi dell'art. 44 CCII, con contestuale richiesta di concessione delle misure protettive ex art. 54 CCII. In data 3 marzo 2026 si è tenuta l'udienza presso il tribunale di Milano per discutere l'istanza ai sensi 44 CCII dove il tribunale si è riservato di decidere.
La società precisa che, allo stato, non versa in situazione di insolvenza ma si trova in una fase di tensione finanziaria
che ha reso necessario l'accesso tempestivo agli strumenti previsti dall'ordinamento per la regolazione e il superamento della crisi.