Eles, Tribunale vieta a Mare Group di esercitare voto su 1 milione di azioni

Mare Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha ricevuto notifica dell'emissione da parte del, adito da Xenox, di uncon il quale è stato disposto, in via provvisoria e inaudita altera parte, il divieto di esercizio del diritto di voto con riferimento a 1.000.000 azioni detenute da, rappresentative di circa il 4,98% del capitale sociale e corrispondenti al 4,71% dei diritti di voto.In particolare, il provvedimento dispone che le azionicon riguardo all'convocata, in seduta ordinaria, per il giorno 2 marzo 2026 (in prima convocazione) e, ove occorrendo, il giorno 3 marzo 2026 (in seconda convocazione), con riferimento a tutti i punti all'ordine del giorno.La società prende atto del provvedimento edell'Autorità Giudiziaria, si legge in una nota.Non è noto il motivo del pronunciamento del Tribunale e non viene spiegato perché è inibito il voto precisamente di 1.000.000 di azioni. Questaa un prezzo di 3,19 euro, inferiori ai 3,20 offerti da Xenon nell'OPA in corso.