Eles, Tribunale vieta a Mare Group di esercitare voto su 1 milione di azioni

(Teleborsa) - ELES
, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha ricevuto notifica dell'emissione da parte del Tribunale di Perugia
, adito da Xenox, di un provvedimento cautelare
con il quale è stato disposto, in via provvisoria e inaudita altera parte, il divieto di esercizio del diritto di voto con riferimento a 1.000.000 azioni detenute da Mare Group
, rappresentative di circa il 4,98% del capitale sociale e corrispondenti al 4,71% dei diritti di voto.
In particolare, il provvedimento dispone che le azioni non siano quindi ammesse all'esercizio del diritto di voto
con riguardo all'assemblea degli azionisti
convocata, in seduta ordinaria, per il giorno 2 marzo 2026 (in prima convocazione) e, ove occorrendo, il giorno 3 marzo 2026 (in seconda convocazione), con riferimento a tutti i punti all'ordine del giorno.
La società prende atto del provvedimento e si atterrà alle determinazioni
dell'Autorità Giudiziaria, si legge in una nota.
Non è noto il motivo del pronunciamento del Tribunale e non viene spiegato perché è inibito il voto precisamente di 1.000.000 di azioni. Questa quantità è quella acquistata da Mare Group sul mercato il 16 febbraio
a un prezzo di 3,19 euro, inferiori ai 3,20 offerti da Xenon nell'OPA in corso.