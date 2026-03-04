OPS Italia, fase di tensione finanziaria. Chiede a tribunale accesso a strumenti CCII

OPS Italia

(Teleborsa) - Il CdA di(già EEMS Italia), società quotata su Euronext Milan che opera nei servizi per l'energia e la telefonia, ha deliberato didomanda dicon riserva di deposito della documentazione ai sensi dell'art. 44 CCII, con contestuale richiesta di concessione delle misure protettive ex art. 54 CCII. In data 3 marzo 2026 si è tenuta l'udienza presso il tribunale di Milano per discutere l'istanza ai sensi 44 CCII dove il tribunale si è riservato di decidere.La società precisa che, allo stato, non versa in situazione di insolvenza ai sensi dell'art. 2 CCII, ma si trova in unache ha reso necessario l'accesso tempestivo agli strumenti previsti dall'ordinamento per la regolazione e il superamento della crisi. La società ritiene che il tribunale si esprimerà positivamente sulla ammissione dell'istanza.La società ha comunicato che ilpari ad euro 1.645.000 già fissato per il giorno 26 febbraio 2025 è statoin quanto prudentemente la società ritiene che sia più corretto che l'operazione avvenga all'interno della procedura di risanamento che verrà adottata.OPS Italia conferma la, volto alla continuità aziendale, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla valorizzazione degli asset strategici.