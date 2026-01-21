SILVER del 20/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio
Appiattita la performance del metallo prezioso, che porta a casa un trascurabile -0,14%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'argento mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 96,2. Rischio di discesa fino a 91,45 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 101.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)