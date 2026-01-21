Milano 10:52
44.361 -0,79%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:53
10.123 -0,04%
Francoforte 10:52
24.563 -0,57%

SILVER del 20/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio

Appiattita la performance del metallo prezioso, che porta a casa un trascurabile -0,14%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'argento mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 96,2. Rischio di discesa fino a 91,45 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 101.


