Milano 17:08
46.605 -0,20%
Nasdaq 17:08
24.958 +1,01%
Dow Jones 17:08
49.197 +0,81%
Londra 17:08
10.690 +0,05%
Francoforte 17:07
24.995 +0,01%

Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in dicembre

Indice FHFA prezzi case USA (MoM) in dicembre
USA, Indice FHFA prezzi case in dicembre su base mensile (MoM) +0,1%, in calo rispetto al precedente +0,7% (la previsione era +0,3%).
