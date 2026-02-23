Milano
16:39
46.857
+0,83%
Nasdaq
16:39
24.793
-0,88%
Dow Jones
16:39
48.997
-1,27%
Londra
16:39
10.688
+0,01%
Francoforte
16:39
25.047
-0,85%
Lunedì 23 Febbraio 2026, ore 16.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Ordini industria USA (MoM) in dicembre
Ordini industria USA (MoM) in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
23 febbraio 2026 - 16.05
USA,
Ordini industria in dicembre su base mensile (MoM) -0,7%
, in calo rispetto al precedente +2,7% (la previsione era -0,4%).
Condividi
Leggi anche
Germania, Ordini industria (MoM) in dicembre
Ordini industria USA (MoM) in novembre
Ordini beni durevoli USA (MoM) in dicembre
USA, Scorte industria (MoM) in novembre
Argomenti trattati
USA
(337)
Altre notizie
USA, Vendite industria (MoM) in novembre
Giappone, Ordini macchinari core (MoM) in dicembre
Apertura cantieri USA (MoM) in dicembre
Fatturato industria Italia (MoM) in novembre
Permessi edilizi USA (MoM) in dicembre
USA, Vendite dettaglio (MoM) in dicembre
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto