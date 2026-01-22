Auto usata: a novembre primo lieve calo in 6 mesi (-1,7%)

(Teleborsa) - Dopo 5 mesi di crescita consecutiva, il mercato dell'auto usata a novembre segna un lieve calo: con 463.897 trasferimenti di proprietà (dati in attesa di consolidamento che porteranno ad una sostanziale stabilità), il mese registra un -1,7% rispetto ai 471.977 di novembre 2024 (-4,2% sul 2019). I trasferimenti netti cedono il 3,0%, mentre le minivolture segnano un -0,1%. Negli 11 mesi la crescita è del 2,9% con 5.116.080 trasferimenti (-0,3% sul 2019). Questi iFra le motorizzazioni il diesel in novembre torna al 1° posto, al 39,5% di quota, seppur in calo di 3,5 p.p. (41,5% negli 11 mesi). Il motore a benzina torna in seconda posizione con il 38,8% (-0,2 p.p. e al 38,6% nel cumulato). Le ibride confermano una crescita sostenuta, toccando l'11,4% in novembre e il 10,2% in gennaio-novembre; seguono Gpl e metano rispettivamente al 5,4% e 2,0% nel mese (5,3% e 2,1% nel cumulato); BEV e plug-in salgono all'1,3% e 1,5% in novembre (1,1% e 1,3% negli 11 mesi).In novembre i trasferimenti per contraente confermano l'andamento dei mesi precedenti: gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, guadagnano 1/2 punto e rappresentano il 56,9% di tutti i passaggi di proprietà (56,4% negli 11 mesi). Parallelamente, 1,1 punti vengono persi da quelli da operatore a cliente finale, al 37,9% nel mese e 38,9% nel cumulato. Gli stessi sono penalizzati anche dagli scambi provenienti da auto-immatricolazioni che aumentano di 0,7 punti di quota (4,3% nel mese e 3,8% nel cumulato), mentre rimangono stabili quelli provenienti dal noleggio (1,0% complessivo nel mese e 0,9% negli 11 mesi).Nel mese di novembre l'analisi per regione conferma al primo posto la Lombardia, al 16,3% di quota (+0,2 p.p.) e al secondo il Lazio al 9,9% (+0,2 p.p.). In terza posizione troviamo la Campania con l'8,9% di quota (-0,3 p.p.) e al 4° posto la Sicilia con l'8,3% (+0,2 p.p.), seguita dal Veneto all'8,1%.A novembre la quota dei trasfe­rimenti netti di vetture con oltre 10 anni di anzianità guadagna 0,8 punti, al 48,5%. Quella di auto da 6 a 10 anni rimane stabile e vale il 17,3%. Le auto da 4 a 6 anni rappresentano il 10,3% (-1,7 p.p. rispetto al 2024); 12,1% la quota di auto da 2 a 4 anni (-0,3 p.p. su novembre 2024), e 4,8% quella delle auto da 1 a 2 anni (+0,4 p.p.). Le vetture fino a 1 anno salgono al 7,0% nel mese e al 6,3% nel cumulato. Nel complesso, i trasferimenti di vetture fino a 4 anni di anzianità coprono il 23,9% a novembre, 0,8 punti in più dello stesso mese 2024.Sul fronte delle minivolture, cresce di 1,6 punti al 27,3% la quota dei ritiri di autovetture da parte degli operatori, e scende al 51,0% (-1,4 punti) la quota di privati o altre società che permutano la propria vettura. Guadagnano 0,7 punti le auto provenienti dal Noleggio a Lungo Termine (al 12,2%), ne cedono 1 quelle provenienti dal Noleggio a Breve Termine (al 7,6%) e ne recuperano 0,2 quelle provenienti da auto-immatricolazioni (al 2,0%).Fra le minivolture le auto diesel mantengono la leadership nel mese, ma calano di 4,9 punti al 39,4%. Il motore a benzina guadagna 0,8 punti al 33,3%. Il Gpl sale al 5,3%, il metano cede 0,1 punti all'1,8%. In sostenuta crescita le minivolture di auto ibride, al 16,6%. Le ibride plug-in e le elettriche pure si posizionano rispettivamente al 2,1% (+0,2 punti) e all'1,6% di quota (+0,4 p.p.).Anche fra le minivolture recupera la quota delle autovetture con più di 10 anni, al 33,3% del totale: 0,6 punti in più di novembre 2024. Cede 0,1 punti la fascia da 6 a 10 anni (al 18,4%) e perde 2,0 punti quella da 4 a 6 anni, all'11,3%. Cede anche la fascia da 2 a 4 anni (al 15,9%); quella da 1 a 2 anni, al 5,1% (-0,7 p.p.), mentre recupera 2,8 punti quella fino a 1 anno, al 16,0%. Nel complesso, le minivolture di vetture fino a 4 anni di anzianità coprono il 37,0% a novembre, 1,5 punti in più dello stesso mese 2024.