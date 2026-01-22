BASF, vendite superiori e utili operativi inferiori alle attese nel 2025

BASF

(Teleborsa) -, colosso tedesco della chimica, ha chiuso ilcondi 59,7 miliardi di euro (61,4 miliardi di euro nel 2024, escludendo le attività di Coatings cessate). Questo dato è in linea con la stima media degli analisti (59,6 miliardi di euro). Nonostante i volumi siano leggermente aumentati nel 2025, gli effetti valutari negativi e i prezzi leggermente più bassi hanno gravato sull'andamento delle vendite, si legge in una nota.L'prima delle voci straordinarie per il 2025 dovrebbe attestarsi a 6,6 miliardi di euro, leggermente al di sotto delle stime medie degli analisti per il 2025 (6,7 miliardi di euro) e al di sotto dell'intervallo previsto da BASF a ottobre 2025, compreso tra 6,7 ??e 7,1 miliardi di euro. Le più recenti previsioni di utili di BASF si collocavano nella fascia bassa di questo intervallo. Nel 2024, l'EBITDA ante special item è stato pari a 7,2 miliardi di euro (escluse le attività di Coatings cessate). Il calo rispetto all'anno precedente è dovuto in particolare alla riduzione dei margini e agli effetti valutari negativi.L'è previsto a 1,6 miliardi di euro, inferiore al consensus degli analisti per il 2025 (2,2 miliardi di euro) e inferiore al dato dell'anno precedente (1,8 miliardi di euro, escludendo le attività di Coatings cessate). L'EBIT include costi di ristrutturazione notevolmente più elevati rispetto all'anno precedente. BASF sta procedendo più rapidamente del previsto con le misure di ristrutturazione annunciate. Gli oneri straordinari sono stati parzialmente compensati da voci straordinarie positive, in particolare derivanti dalla cessione del business delle pitture decorative a Sherwin-Williams il 1° ottobre 2025. In totale, si prevede che le voci straordinarie nell'EBIT ammonteranno a -1,3 miliardi di euro nel 2025.L'è previsto a 1,6 miliardi di euro, un dato notevolmente superiore al consensus degli analisti (1,2 miliardi di euro) e all'utile netto dell'anno precedente (1,3 miliardi di euro), grazie ai maggiori contributi agli utili derivanti dalla partecipazione consolidata nel capitale proprio in Wintershall Dea.