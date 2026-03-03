Francoforte: Basf si muove verso il basso

(Teleborsa) - Retrocede molto la compagnia chimica
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,28%.
La tendenza ad una settimana di Basf
è più fiacca rispetto all'andamento del DAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del leader mondiale nel settore chimico
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 44,03 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 46,13. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 43,22.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)