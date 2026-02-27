Francoforte: si concentrano le vendite su Basf

compagnia chimica

DAX

Basf

indice della Borsa di Francoforte

leader mondiale nel settore chimico

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la, che mostra un decremento del 2,15%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 49,32 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 47,41. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 51,23.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)