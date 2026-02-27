Francoforte: si concentrano le vendite su Basf

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia chimica
, che mostra un decremento del 2,15%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Basf
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di breve periodo del leader mondiale nel settore chimico
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 49,32 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 47,41. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 51,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)