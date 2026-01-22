Milano
17:35
45.091
+1,36%
Nasdaq
18:13
25.533
+0,81%
Dow Jones
18:13
49.534
+0,93%
Londra
17:35
10.150
+0,12%
Francoforte
17:35
24.856
+1,20%
Giovedì 22 Gennaio 2026, ore 18.29
Borsa: Apprezzabile rialzo per Francoforte, in progresso dell'1,20%
Il DAX chiude a 24.856,47 punti
In breve
,
Finanza
22 gennaio 2026 - 17.43
Francoforte guadagna bene e porta a casa un +1,2%, terminando la sessione a 24.856,47 punti.
Argomenti trattati
Francoforte
(393)
Titoli e Indici
Germany DAX
+1,20%
