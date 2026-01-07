Milano 13:19
45.659 -0,21%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:19
10.059 -0,62%
Francoforte 13:19
25.039 +0,59%

Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,41%

Il DAX avvia la seduta a 24.995 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,41%
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa di Francoforte, in rialzo dello 0,41%, dopo aver aperto a 24.995 punti.
Condividi
```