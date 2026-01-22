Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 22:00
25.518 +0,76%
Dow Jones 22:01
49.384 +0,63%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,76%

Il Nasdaq-100 chiude a 25.518,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,76%
L'indice dei titoli tecnologici USA guadagna bene e porta a casa un +0,76%, terminando la sessione a 25.518,35 punti.
Condividi
```