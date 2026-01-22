Milano 21-gen
44.488 -0,50%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 21-gen
10.138 +0,11%
Francoforte 21-gen
24.561 -0,58%

Borsa: Avvio in rialzo per Tokyo, in progresso dell'1,01%

Il Nikkei 225 esordisce a 53.305,25 punti

In breve, Finanza
Balza in avanti il principale indice azionario giapponese, con un incremento dell'1,01%, a quota 53.305,25 in apertura.
