Milano 5-mar
44.609 -1,61%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 5-mar
10.414 -1,45%
Francoforte 5-mar
23.816 -1,61%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,38% alle 03:50

Il Nikkei 225 passa di mano a 55.490,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,38% alle 03:50
Tokyo segna un modesto +0,38% alle 03:50 e allunga timidamente il passo a 55.490,04 punti.
Condividi
```