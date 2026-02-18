Milano 17-feb
45.764 +0,76%
Nasdaq 17-feb
24.702 -0,13%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 17-feb
10.556 +0,79%
Francoforte 17-feb
24.998 +0,80%

Borsa: Brillante Tokyo in avvio (+0,93%)

Il Nikkei 225 inizia a scambiare a 57.090,01 punti

In breve, Finanza
Bene il principale indice azionario giapponese, con un progresso dello 0,93%, dopo aver aperto a 57.090,01.
