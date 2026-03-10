Milano 13:37
44.920 +2,03%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:37
10.388 +1,35%
Francoforte 13:37
23.867 +1,95%

Francoforte: brillante l'andamento di TUI

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di TUI
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per TUI, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,39%.

Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che TUI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,01%, rispetto a -3,7% del MDAX).


Analizzando lo scenario di TUI si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,081 Euro. Prima resistenza a 7,225. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,029.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```