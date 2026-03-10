Francoforte: brillante l'andamento di TUI

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per TUI
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,39%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX
, su base settimanale, si nota che TUI
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,01%, rispetto a -3,7% del MDAX
).
Analizzando lo scenario di TUI
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,081 Euro. Prima resistenza a 7,225. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,029.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)