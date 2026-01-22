Milano 11:32
44.944 +1,02%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 11:32
10.212 +0,73%
Francoforte 11:32
24.881 +1,30%

Francoforte: pioggia di acquisti su Wacker Chemie

Migliori e peggiori
Francoforte: pioggia di acquisti su Wacker Chemie
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Wacker Chemie, che mostra una salita bruciante del 3,97% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Wacker Chemie rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Wacker Chemie è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 74 Euro e supporto a 72,1. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 75,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```