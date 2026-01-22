Francoforte: pioggia di acquisti su Wacker Chemie

Wacker Chemie

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,97% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 74 Euro e supporto a 72,1. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 75,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)