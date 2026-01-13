Milano 14:13
45.684 -0,11%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:13
10.136 -0,05%
Francoforte 14:13
25.443 +0,15%

Francoforte: acquisti a mani basse su Fuchs Petrol

Migliori e peggiori, Energia, In breve
Brilla la società petrolifera tedesca, che passa di mano con un aumento del 3,97%.
